Anziano di Sturno muore in area covid al Frangipane Ancoraa un decesso nella struttura ospedaliera arianese

E' un 91enne di Sturno l'ultimo paziente deceduto in area covid all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Va ad aggiungersi alle alle altre 43 vittime stroncate dal virus dal mese di novembre scorso.

Attualmente nella struttura sanitaria arianese risultano ricoverati: 3 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 6 su 12 posti letto in medicina covid, 17 pazienti in area covid, di cui 14 su 16 posti letto in medicina e 3 su 10 posti letto in sub intensiva.