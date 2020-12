Fiamme in un negozio a Lacedonia I vigili del fuoco evitano il peggio

Fiamme stamane all'interno di un negozio. E' successo a Lacedonia in via Matteotti. A causare l'incendio con molta probabilità un corto circuito. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia. Le fiamme che hanno interessato parte dell'esercizio commerciale sono state spente e la struttura è stata messa in sicurezza.