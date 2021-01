Botti: ordinanza disattesa ad Ariano ma zero feriti Nessun ingresso al pronto soccorso del Frangipane

Si è sparato in barba ad ogni ordinanza nelle aree interne, a partire da Ariano Irpino per almeno venti minuti dallo scoccare della mezzanotte ma fortunatamente non si registrano feriti o danni.

Nessun ingresso nella camera calda al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Le strade sono rimaste deserte nel rispetto della zona rossa.

Il cielo si è illuminato con i classici fuochi soprattutto nelle zone rurali e nella vicina Valle del Cervaro dove qualcuno non ha rinunciato alla tradizione esplosione che comunque anche quest'anno ha causato un morto ad Asti e feriti anche gravi in Campania tra cui in Irpinia a Solofra.