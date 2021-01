Solofra, 16enne ferito dai botti: interrogati i genitori I carabinieri della compagnia di Solofra, che indagano sull'accaduto, hanno sentito i familiari

L'intera comunità di Solofra è in apprensione per il ragazzo di 16 anni che la notte di san Silvestro è rimasto ferito da un petardo. Il giovane ha subito l'amputazione di tre dita della mano sinistra e non e' stato possibile salvargli l'occhio destro. Il ragazzino e' stato operato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove e' stato trasferito dopo essere stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Troppo gravi le lesioni causate dall'esplosione del botto che il 16enne aveva acceso sul balcone di casa per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. I carabinieri della compagnia di Solofra, che indagano sull'accaduto, hanno acquisito la documentazione clinica e hanno interrogato a lungo i genitori del minore, per verificare eventuali responsabilita'.