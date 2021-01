Covid: muore al Frangipane 73enne di Andretta L'uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva

E' un 73enne di Andretta l'ultimo decesso per Covid all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. L'uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove attualmente resta un solo paziente su 7 posti letto disponibili. Sono 7 invece su 12 posti letto i pazienti ricoverati in medicina Covid. Ed ancora 14 in area Covid, di cui 10 su 16 posti letto in medicina e 4 su 10 posti letto in sub intensiva.

E stamane al via la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, nei due presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

Ad Ariano Irpino la prima persona ad essere stata vaccinata è l'anestesista Angela Iuorio dirigente medico medico della terapia intensiva e rianimazione del Frangipane. Il primo vaccinato presso il presidio ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi invece è stato Gennaro Vitulano, cardiologo.

Priorità a tutti i sanitari maggiormente esposti negli ambienti Covid. Il prossimo 5 gennaio verrà effettuata una ulteriore consegna con nuove sedute vaccinali. Si conta di sottoporre a vaccinazione l'intero personale della struttura ospedaliera arianese.