Lei è salva, ma altri cani e gatti avvelenati perchè scomodi E' caccia alla mano assassina che sta sterminando animali innocenti nelle campagne di Ariano

Questa cucciola di 8 mesi che vedete nella foto ce l'ha fatta dopo le cure meticolose salvavita del veterinario Antonio Zotti. Oggi gioca e scodinzola felice davanti all'abitazione dei proprietari dopo essere stata strappata alla morte. Non è stato così invece per altri cani e gatti incappati in una mano assassina. L'azione indegna è avvenuta in località Accoli e Sterda di sotto ad Ariano Irpino. Un fazzoletto di terra, con abitazioni poco distanti l'una dall'altra. L'ultimo decesso di un gatto ucciso dal veleno dopo una sofferenza atroce è avvenuto oggi ad ora di pranzo. Aveva sulle labbra ancora la sostanza velenosa ingerita. Prima di lui stesso triste e assurdo destino per almeno una quindicina di animali tra gatti e cani in tutta la zona come ci è stato confermato da due famiglie coinvolte in questa triste e squallida vicenda. Chi ha agito, lo avrebbe fatto come spesso accade in questi casi, per dispetto, pur di non vederli in libertà, davanti alla propria abitazione. Siamo nel 2021 e davvero ci rattrista, in questo momento così difficile della vita dovervi raccontare storie così crudeli dettate dalla malvagità umana.