Si continua a morire di Covid al Frangipane Non ce l'ha fatta stamane una 77enne di Rocca San Felice

E' un elenco lunghissimo che sembra non finire mai. Si entra nei reparti Covid e difficilmente si ritorna a casa.

Chi si salva è da considerarsi davvero un miracolato. E ve ne sono persone che ce l'hanno fatta a vincere la malattia. Ma l'elenco dei decessi è sempre altissimo. E' di oggi l'ultima vittima causa Covid al Frangipane. Si tratta di una 77enne di Rocca San Felice. La donna era ricoverata in area covid. La vittima numero 46 dall'inizio del mese di novembre scorso.

Attualmente nel polo ospedaliero arianese risultano ricoverati: 1 paziente (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 7 su 12 posti letto in medicina covid, 15 pazienti in area covid, di cui 10 su 16 posti letto in medicina e 5 su 10 posti letto in sub intensiva.