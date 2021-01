Ladri in tuta bianca: torna l'allarme furti ad Ariano Serata movimentata. Un'abitazione messa a soqquadro e due colpi tentati

Si riaffacciano i ladri. Serata movimentata in località Torana ad Ariano Irpino dove è tornato l'incubo furti.

L'allarme è scattato ad orario di cena. In azione stando al racconto dei residenti, due giovani in tuta bianca, stile anti Covid e cappellino in testa. Un particolare questo riscontrato dalle telecamere presenti in una delle abitazioni prese di mira, dove è stato anche notato il passaggio del piede di porco tra i due per fare irruzione in una prima abitazione dove però il colpo è andato a vuoto.

In un'altra sono penetrati dalla parte posteriore, nonostante la presenza di un'anziana all'interno senza però asportare nulla. Terzo round della scorribanda all'interno di un'altra casa abitata da una coppia di pensionati, in quel momento intenti a cenare. Sono entrati dalla parte superiore dopo aver rotto un vetro e hanno messo a soqquadro la casa alla ricerca evidentemente di soldi e oro. Ma alla fine si sono accontentati di piccole cose, per lo più bigiotteria.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri e non si esclude che dagli elementi in loro possesso, si possa arrivare al'identificazione del ladri a quanto pare inesperti e piuttosto sprovveduti.