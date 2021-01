Covid: anziana di Sturno muore al Frangipane La donna è deceduta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ariano

Muore stroncata dal Covid una 84enne di Sturno ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. A comunicarlo è l'Asl di Avellino nell'ultimo bollettino diramato quest'oggi. Attualmente nel polo ospedaliero arianese risultano ricoverati: 1 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 5 su 12 posti letto in medicina Covid, 13 pazienti in area Covid, di cui 9 (su 16 posti letto) in medicina e 4 (su 10 posti letto) in sub intensiva.