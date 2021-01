Ariano: piove incessantemente da giorni e la terra frana In allerta l'aera tecnica del Comune, avviata una ricognizione generale sul territorio

La pioggia incessante di queste ore sta arrecando non pochi danni in Campania, soprattutto nelle aree interne, le più fragili e vulnerabili.

Ad Ariano Irpino le prime frane in alcune zone maggiormente a rischio. Segnalazioni dal rione Martiri vecchi, lungo la strada che dalla scuola arti e mestieri porta e Cerreto e in località Ottaggio verso San Felice.

Il sindaco Enrico Franza informato della situazione ha immediatamente allertato il direigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano il quale ha contattato il reperibile di turno per avviare una ricognizione generale sul territorio.

Le zone necessitano di un intervento urgente e occorre con immediatezza segnalare il pericolo agli automobilisti in transito con le dovute tabelle e transenne.

Vigili del Fuoco del distaccamento di Ariano subito operativi. Due gli interventi nelle ultime ore ad Ariano, zona Stillo nei pressi della chiesa di San Gerardo per un palo pericolante e a Montecalvo all'ingresso del paese per liberare la carreggiata da un albero che ostruiva la circolazione, anche in questo caso, a seguito di una frana. Problemi si resistrano anche sul versante opposto, in valle ufita a Flumeri, alle spalle dello stabilimento IIA dove la strada è invasa da acqua, fango e detriti e risulta essere ad alto rischio.