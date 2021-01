Un'altra bomba davanti alla formaggeria, paura ad Atripalda E' la seconda volta in un anno, indagano i Carabinieri

Bomba carta alle sei di mattina contro la Formaggeria da Luca in via Fiume ad Atripalda: è la seconda volta in un anno. L’ordigno è stato posizionato dinanzi l’ingresso dell’attività commerciale all’angolo tra via Fiume e via Tripoli. Il boato ha svegliato tutta la zona, grande paura per le abitazioni che sorgono proprio sopra l'attività commerciale. Danneggiata anche un’auto parcheggiata proprio dinanzi il negozio di enogastronomia. Qualcuno ha preso di mira il negozio del giovane impenditore atripaldese che produce latticini e formaggi. Sul posto i Carabinieri del comando provinciale di Avellino e i vigili del Fuoco