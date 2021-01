Chiusa anche la strada che da Ariano porta a Montecalvo Frana e blocco totale sulla provinciale 414. E' allarme

Un week end nero nell'arianese dove non cessano le frane causate dalle incessanti piogge di queste ore. Da stasera è chiusa al traffico anche la strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo Irpino.

Oltre alla Valle del Cervaro con il crollo di un muro ad Orsara di Puglia è blocco totale anche nel Miscano. Le prime avvisaglie si erano avute già nella serata di sabato con la caduta di un albero che aveva ostruito la sede stradale all'ingresso del paese a Montecalvo.

Ma questa sera poteva verificarsi davvero una tragedia, quando all'improvviso una grossa frana ha letteralmente avvolto la carreggiata, in entrambe le corsie di marcia. Un giovane del luogo è salvo per miracolo essendo riuscito a fermarsi pochi istanti prima. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri e il personale della provincia. Attualmente la strada è chiusa al traffico in attesa delle opere di messa in sicurezza che dovranno riguardare l'intero costone instabile in più punti. Enormi i disagi per gli automobilisti e residenti. Trasporti urbani ed extraurbani bloccati. Ad incidere molto oltre al maltempo che sta imperversando da giorni, anche in questo caso la mancanza di opere di manutenzione da parte della provincia.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, invece è intervenuta a Mirabella Eclano, per una frana che ha interessato la strada provinciale 57, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.