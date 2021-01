Scempio rifiuti e caccia agli incivili: raffica di multe Giro di vite della polizia ambientale ad Ariano

Stanno finendo in molti nella rete della polizia ambientale, soprattutto nelle zone rurali dove qualcuno pensa di eludere i controlli, provenienti anche da fuori. Ma nulla sfugge alla pattuglia della polizia municipale addetta a questo servizio importante, composta da Luigi Pietrolà e Giovanni Spinelli. Ne stanno vedendo di tutto e di più.

Alla base vi è una inciviltà notevole di una parte di cittadini che non sanno cosa vuol dire il rispetto dell'ambiente e il decoro urbano, dall'altro i servizi che purtroppo non hanno funzionato finora facendo ridurre notevolmente la percentuale di raccolta differenziata e terzo aspetto, non meno importante la scelta infelice e dannosa di quelle isole ecologiche che hanno fatto solo danni fino ad oggi e da cui non se ne riesce a venire a capo.

Manna, Stratola, Santa Maria a Tuoro, Casone e Cimitero sono le zone più in affanno, che versano in condizioni pietose.

In località Manna in modo particolare vi sono cassonetti che a malapena si reggono in piedi o addirittura fuori uso. Isole che non vengo nè lavate e nè sanificate. E poi ci sono gli incivili che dopo l'uccisione del maiale in un proprio fondo, hanno abbandonato diversi sacchi contenenti residui di macellazione in aperta campagna, nei pressi di un canale alla località Fiumarelle. Sull'accaduto indagano gli stessi agenti che qui come in altri casi analoghi contano di risalire ai responsabili. L'attività di repressione su questo fenomeno non cesserà minimamente. Gli incivili sono avvisati!