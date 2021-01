Foto osé in chat e ricatti anche a prete, 2 condanne Due anni e mezzo per un 27enne di Prata e due anni e due mesi per un 24enne di Santa Lucia

Giochi erotici in rete tra social e chat. Quello che doveva essere un gioco un po' spinto si è trasformato in un incubo per una ragazza, un barista e persino un sacerdote. Due giovani, un 28enne di Avellino e un 27enne di Prata Principato Ultra, sono stati condannati, mentre un 24enne di Santa Lucia di Serino è stato assolto dal gup del tribunale di Avellino al termine del processo con rito abbreviato

I fatti risalgono al 2016, quando i tre furono indagati e denunciati dalla Squadra mobile della questura di Avellino. Tutti accusati di truffa, tentata estorsione aggravata, minacce e molestie.

Il 28enne dovrà scontare 2 anni e mezzo di reclusione. Pena più lieve per il 27enne, condannato a 2 anni e due mesi di carcere. Il gup ha riconosciuto l'impianto accusatorio per il quale i due avrebbero indotto le loro vittime a produrre materiale osé, minacciandoli poi di divulgare il tutto o di consegnarlo ai familiari se non avessero pagato. Alcune minacce non sono andate a buon fine perché le vittime si sono rivolte alle forze dell'ordine.