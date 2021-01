Medico del pronto soccorso positivo al Covid: è in isolamento Ariano, nessuna emergenza sanitaria, struttura sanificata e situazione subito sotto controllo

Un medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino è in isolamento domiciliare essendo risultato positivo al Covid-19.

L’operatore sanitario era reduce da un trasferimento esterno. In un primo momento dopo aver avvertito i sintomi, raffreddore e febbricola aveva pensato ad una reazione dovuta alla prima dose anti covid ma il vaccino, non centra. Positive sia le analisi effettuate in laboratorio nella struttura di via Maddalena che a Biogem.

Da medico accorto, diligente e sempre scrupoloso nel suo lavoro, mai senza mascherina, è entrato in pronto soccorso effettuando il percorso da sospetto covid, come un normale paziente poi dopo il tampone e il riscontro della positività è scattato l’isolamento domiciliare.

La struttura come del resto avviene quotidianamente a seguito delle disposizioni dell’Asl e l’azione scrupolosa del direttore responsabile Silvio D’Agostino è stata immediatamente sanificata. Una procedura che avviene costantemente al fine di garantire la massima sicurezza a tutto il personale medico ed infermieristico esposto ogni giorno a rischi e pericoli, sicuramente meno gravi rispetto ai mesi scorsi quando non vi erano tutti gli strumenti di prevenzione necessari che oggi a prescindere da quest’ultimo episodio rendono il pronto soccorso sicuro, sotto ogni aspetto.

Tutto il personale della struttura ospedaliera arianese è stato vaccinato ed è in attesa della seconda iniezione. Ma l’attenzione resta sempre altissima. Dell’accaduto è stato prontamente informato il direttore sanitario del Frangipane Angelo Frieri e il direttore generale dell’Asl Maria Morgante.