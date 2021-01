San Martino, rifiuta l'alcoltest: denunciato 60enne Durante i controlli dei carabinieri in Valle Caudina

I carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina hanno denunciato un 60enne di origini ucraine e residente in provincia di Benevento, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione dei requisiti psicofisici derivanti dalla presunta assunzione di bevande alcoliche.

È accaduto ieri sera nella Valle Caudina allorquando la pattuglia, impegnata anche per viabilità e soccorso agli automobilisti bloccati in conseguenza delle avverse condizioni meteo, è intervenuta per un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti.

L’automobilista, in evidente stato di ebbrezza, avendo rifiutato l’invito dei Carabinieri a sottoporsi al test alcolemico, è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Avellino.

A carico del predetto, oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo.