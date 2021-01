Finisce fuori strada con l'auto, paura per una ragazza L'incidente in contrada Utracchi

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio sono intervenuti ad Ospedaletto D'Alpinolo, in contrada Utracchi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura uscita fuori strada forse anche a causa della neve e ghiaccio presenti sull'asfalto. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, mentre la ragazza alla guida non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento.