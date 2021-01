In fiamme deposito di pellami a Montoro Nessun ferito. Indagano i carabinieri

Incendio in una fabbrica a Montoro, all’interno di un deposito di pellami sito alla frazione Banzano. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco con diverse squadre per spegnere le fiamme i carabinieri della compagnia di Solofra, che stanno provvedendo ad acquisire elementi utili per le indagini. Nell'immobile, fortunatamente, non c'era nessuno al momento dell'incendio. Ancora da accertare l'origine del rogo. Molto probabilmente si tratta di un atto doloso.