Ariano, ladri ancora in azione: villette nel mirino Colpita via Villa Caracciolo nel popoloso Rione Martiri

E' stata una serata piuttosto movimentata quella appena trascorsa ad Ariano Irpino e una vera e propria caccia ai ladri da parte delle forze dell'ordine. Le prime avvisaglie nel tardo pomeriggio in contrada Stillo dove i malviventi hanno tentato di intrufolarsi in almeno due abitazioni, senza però riuscirci.

E' andata bene invece alla banda nel versante opposto, in via Villa Caracciolo dove è stata presa di mira la villetta di una famiglia di professionisti del luogo.

Qui il colpo è andato a segno e i coniugi che erano all'interno, moglie in cucina e marito e figlia al piano superiore non si sono accorti praticamente di nulla.

Ad agire evidentemente chi conosceva molto bene le loro abitudini. Il bottino, oro e denaro è in via di quantificazione. E pare che non sia la prima volta che la stessa famiglia venga visitata dai ladri. Nella zona, non nuova ad episodi del genere è scattato subito l'allarme.

Non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa coppia di malviventi in tuta bianca entrati in azione pochi giorni fa in contrada Torana. E ora in molti hanno paura, soprattutto nelle zone rurali e maggiormente isolate.