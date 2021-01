Tragedia sfiorata per colpa di una buca in autostrada La Polizia stradale di Grottaminarda devia il traffico e mette in salvo gli automobilisti

Poteva essere una tragedia e non è una esagerazione. Diversi automobilisti hanno rischiato davvero di rimetterci la vita a causa di una grossa buca. E' successo lungo l'A16 Napoli-Canosa, all'altezza del viadotto Calore,direzione Bari nel territorio del comune di Venticano.

E' solo grazie ad una pattuglia della polizia stradale di Grottaminarda, intevenuta tempestivamente, se davvero si è evitata una tragedia. Gli agenti intuita la gravità della situazione hanno immediatamente provveduto a deviare il traffico mettendo così in sicurezza gli automobilisti in transito. Ma su quella corsia di sorpasso, la paura è stata notevole.

Diversi mezzi sono rimasti in panne, dopo aver riportato ingenti danni a seguito dello scoppio dei pneumatici. E c'è chi addirittura è dovuto tornare a casa con tanto di carro attrezzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il rappezzo stradale, evidentemente non eseguito a norma è saltato a causa delle condizioni meteorologiche avverse dei giorni scorsi. Ma l'ultima nevicata non centra.

La rabbia e l'indignazione degli automobilisti è altissima alla luce di quanto accaduto, stanchi di pagare il pedaggio a fronte di continue interruzioni dovute ai cantieri, limiti di velocità, pericolosi autovelox e come se non bastasse ora anche le buche. Per questo motivo, sono in tanti a preferire sempre più la strada normale.