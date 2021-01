Scarichi nella Solofrana, denunciato imprenditore conciario Il liquido nero della produzione finiva nel torrente San Vito

Scarichi illeciti nella Solofrana, un'altra denuncia. I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino il responsabile legale di un'industria conciaria di Solofra per gestione illecita di rifiuti pericolosi e scarico abusivo. A seguito di una segnalazione al 112 per delle acque di colore scuro che si immettevano nel torrente San Vito, affluente del Solofrana, i Carabinieri hanno accertato che erano provenienti dalla sovrastante industria conciaria. Dall'ispezione delle aree esterne all'opificio e di pertinenza dello stesso, i Carabinieri hanno constatato che una delle vasche a cielo aperto adibite a una prima raccolta delle acque reflue del ciclo industriale risultava piena di un liquido nero che, attraverso due fori presenti nel muro perimetrale di confine dell'insediamento produttivo, venivano scaricate nel vallone sottostante. I Carabinieri hanno sequestrato il sistema di scarichi abusivi e hanno proceduto al campionamento istantaneo con il prelievo delle acque reflue presenti nella vasca per i successivi accertamenti analitici a cura dell'Arpac.