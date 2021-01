Tecnici Enel bloccati dalla pioggia, salvati dai vigili E' accaduto ieri sera a Montefredane

Alle prime ore del mattino, i vigili del Fuoco sono intervenuti a Montefredane in località Torre per soccorrere i tecnici dell'Enel che mentre stavano lavorando con un carro ponte, da ieri sera, per mettere in sicurezza una linea di alta tensione, sono rimasti bloccati a causa delle forti piogge. L'intervento della squadra dei vigili anche con l'ausilio dell'autogrù, ha permesso il recupero del veicolo rimettendolo in carreggiata.