Terrore a contrada Cesine, ladri acrobati irrompono in casa Il video delle telecamere di sicurezza di un'abitazione presa di mira

Torna l’allarme furti ad Avellino. Ieri sera a contrada Cesine, una banda di malviventi è entrata in azione in una villetta del posto. Fortunatamente in casa non vi era nessuno. I tre, molto probabilmente stranieri, non curanti dell’allarme scattato appena hanno provato a forzare la porta d’ingresso al piano terra, hanno continuato nel loro intento. Le telecamere (come si può vedere dal video) sono state danneggiate per evitare l’inquadratura su di loro. Nel frattempo i proprietari, sono stati avvisati della presenza dei ladri, grazie all’applicazione sul cellulare. Immediatamente hanno avvisato i carabinieri.

Uno di loro, dunque, non riuscendo ad entrare dal piano terra, è salito su una tettoia ed è saltato sul balcone del primo piano. Qui, dopo aver scardinato l’infisso è riuscito ad entrare. Un altro componente faceva da palo nel giardino e solo la presenza di un vicino di casa li ha messi in fuga. Sul posto, subito dopo i militari della compagnia che hanno acquisito le immagini ed effettuato i rilievi. I ladri hanno portato via pochi oggetti di valore, fortunatamente non sono riusciti a portare a termine il colpo. La paura nella zona resta. I residenti chiedono più attenzione alle zone periferiche prese di mira dai ladri da un po’ di tempo.