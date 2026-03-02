Voto Avellino, Della Porta (Noi di Centro) scuote il Pd: subito campo largo Anche il presidente della provincia ricorda al partito dei dem la necessità dell'alleanza

Comunali ad Avellino è corsa contro il tempo per l'apertura del tavolo per il campo largo. Sos candidato sindaco cercasi e se da un lato l'ipotesi di un civico come Walter Giordano potrebbe mettere tutti d'accordo, dall'altro ci sono i componenti del Pd che rivendicano l'esperienza maturata proprio dai banchi del consiglio comunale di Avellino, come Nicola Giordano che spiega: basta zone grige,

Giordano: basta indugi

La politica si fa con atti pubblici, alla luce del sole, senza ambiguità né scorciatoie. Ho portato avanti un’opposizione rigorosa e senza sconti, sempre nell’interesse esclusivo della città. La cooptazione non può essere una scorciatoia per evitare il confronto, ma deve rappresentare la naturale convergenza su una figura che avrebbe comunque prevalso in un percorso aperto e partecipato.

Della Porta: evitiamo di fare regali pericolosi al centrodestra

Solo così si rispetta la dignità di tutti e si costruisce un quadro politico chiaro e definito”. Dal canto suo anche Antonio Della Porta, segretario cittadino di Noi di Centro invoca rapidità per l'apertura del tavolo di coalizione, necessario per vincere. “E' l'unica strada percorrere con forza e convinzione per vincere, come già fatto in Regione Campania – spiega Della Porta -. Il nostro leader Clemente Mastella lo ha detto più volte serve intesa e basta indugi, solo così eviteremo di fare un pericoloso regalo al centrodestra”.

Buonopane: subito campo largo

Stessa riflessione dal presidente uscente di Palazzo Caracciolo, Rizieri Buonopane. “Abbiamo assistito alla vittoria di Fico in regione, proprio grazie all'alleanza progressista. E' tempo di cucire intese e aprire il confronto nel centrosinistra anche per le comunali ad Avellino”.