Ariano, si rafforza la sinergia tra polizia e cittadini: intervento a Camporeale Proposta di foglio di via obbligatorio per cinque persone domiciliate nel foggiano

L'intervento dopo la segnalazione al 113 è stato più veloce di un fulmine. La volante del commissariato arianese è stata notata da tutti a sirene spiegate lungo la statale 90 delle puglie in direzione Camporeale. I residenti avevano segnalati un'auto in panne, impantanata con cinque persone sospette, mai viste in quella zona. Da qui la verifica urgente al fine di scongiurare nuovi episodi delinquenziali in questa zona già oggetto di furti negli ultimi tempi ma costantemente attenzionata dalle forze dell'ordine.

Proprio la polizia il 22 gennaio scorso, (leggi qui) sorprese una banda di malviventi lungo un tratto interpoderale noto come la Spirinia, particolarmente isolato, mentre stavano asportando a ridosso del ciglio della strada alcuni tubi di circa un metro. Ad allertare gli agenti furono i residenti.

Una collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine che risulta essere fondamentale per stroncare sul nascere situazioni del genere.

E l'ultimo intervento ne è la riprova. I cinque cittadini di nazionalità bulgara, domiciliati nel foggiano sono stati accompagnati in commissariato e nei loro confronti avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio. Controlli fortemente voluti dal questore di Avellino Pasquale Picone. Un'azione incessante quella messa atto dalla polizia guidata dal vice questore Giulio Masini che non cesserà minimamente. Il monito è quello di continuare a contattare immediatamente il 113, qualora dovessero essere notate persone sospette soprattutto nelle zone rurali della città.