Trova portafogli con 10mila euro e lo consegna ai vigili E' accaduto nei pressi del tribunale di Avellino. Il bel gesto di un giovane di 33 anni

Un bel gesto che segna positivamente la giornata di oggi. Mentre passeggiava nei pressi del tribunale di piazza D'Armi, ad Avellino, un ragazzo di 33 anni di Avellino ha notato un portafogli abbandonato a terra. Lo ha raccolto e con grande stupore lo ha aperto, trovando all'interno 10 mila euro, fra assegni e contanti, nonchè diverse carte di credito, bancomat con i relativi pin e documenti personali. Il giovane non ci ha pensato due volte: ha immediatamente consegnato agli uomini del Colonnello Michele Arvonio, presenti nella zona per i servizi di perlustrazione, il portafogli. Le ricerche effettuate nell'immediatezza dagli agenti della polizia locale hanno permesso di risalire al proprietario, un uomo di anni 71 dell'hinterland avellinese, che mai sperava nel ritrovamento. L'uomo ha ringraziato personalmente il giovane, elogiandolo per la sua bontà. Un gesto che sicuramente non capita tutti i giorni - così come hanno affermato anche i vigili che hanno raccolto la denuncia del 33enne-.