Far west sulla Bradanica, assalto armato al blindato Cosmopol In azione un commando di otto persone. Magro il bottino

Scene da far west questa mattina alle 7,30 sulla strada Bradanica, Candela Foggia. Un commando di otto persone è entrata in azione contro i blindati della ditta Cosmopol di Avellino. Due erano i portavalori che stavano percorrendo la statale, anche se solo uno sarebbe stato preso di mira dalla banda. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, i banditi, molto probabilmente otto persone, con il volto coperto e armate, hanno bloccato la circolazione stradale prima e dopo il blindato, ponendo in tutto quattro autoveicoli trasversalmente sulle carreggiate e poi dandoli alle fiamme.

Le corsie della statale sono state anche cosparse di numerosi chiodi a quattro punte. I banditi sono fuggiti prima di prendere tutto il denaro contenuto nel blindato, probabilmente perche' spaventati dal suono delle sirene dei mezzi delle forze dell'ordine allertati anche dalle colonne di fumo dei mezzi incendiati, visibili anche dalla periferia di Foggia. I malviventi sono fuggiti con due fuoristrada, un furgone e un'automobile con pochi soldi e con le pistole di ordinanza di tre vigilantes. Due mezzi, con a bordo i banditi, sono stati intercettati alla periferia di Foggia, nei pressi di viale degli Aviatori, secondo quanto si apprende, ma sono riusciti a far perdere le tracce lungo la statale 16. Ammonterebbe a circa 3mila euro il bottino.

Nuova tentata rapina a un portavalori della 'Cosmopol' sulla statale 655 Foggia-Candela. Il fatto "mette ancora una volta in evidenza come tali servizi siano svolti in modo da non tutelare le guardie giurate e da mettere a repentaglio la sicurezza pubblica". Così afferma il segretario nazionale del sindacato Savip, Vincenzo Del Vicario. "L'escalation di rapine ai furgoni portavalori in capitanata, mostra con chiarezza quanto siano gravi le condizioni di sottovalutazione del settore - continua - La verità è che le guardie giurate sono considerate poco più che carne da macello, mentre della sicurezza dei cittadini e della lotta al crimine a nessuno importa per davvero più di tanto".