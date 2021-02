Ritrovati 10mila euro: "Trionfano onestà e tempestività" La testimonianza dei due agenti che hanno recuperato dal 33enne il portafogli di un anziano

Via Nicoletti, traversa che da via Tagliamento porta al tribunale di Avellino. E' qui che un 33enne mentre passeggiava ha notato un portafogli abbandonato a terra. Lo ha raccolto e il suo primo pensiero non è stato quello di sbirciarci dentro ma di consegnarlo agli uomini della polizia municipale gli agenti Alberto Puzo e Cristian Tagliaferri che erano in servizio nella zona di piazza d'armi. Le ricerche dei caschi bianchi hanno permesso di risalire al proprietario, un 71enne dell'hinterland avellinese, che ormai non sperava più di ritrovarlo. “Dentro c'erano due assegni da 5mila euro, carte di credito con relativi pin e alcune tessere di supermercati. E proprio tramite una di queste siamo risaliti al numero di telefono del proprietario. Il 71enne era incredulo, sorpreso di tanta onestà in giro. E l'epilogo di questa bella storia – ci raccontano i due agenti - ci insegna che quando le forze dell'ordine sono tempestive e quando le persone la sera possono mettere serenamente la testa sul cuscino, il mondo può essere più bello di quello che ogni giorno raccontiamo”.