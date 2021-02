Accusati di frode in commercio, assolti due negozianti cinesi Il giudice Monaco ha accolto la tesi dell'avvocato Melucci

Accusati di frode in commercio, sono stati assolti due commercianti cinesi residenti a Mirabella Eclano. Il negozio di giocattoli della coppia era stato oggetto di controllo da parte della polizia di Ariano Irpino il 4 gennaio del 2018. A seguito dell'ispezione è stato operato il sequestro di un notevole quantitativo di merce.

Nel capo di imputazione si contestava la frode in commercio, in quanto i due "ponevano in commercio, mediante l'esposizione in appositi scaffali, giocattoli di vario genere, privi di etichettatura in lingua italiana riportanti informazioni ed utilizzo, come previsto dalla legge. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna della coppia, mentre il giudice del tribunale di Benevento, dottoressa Monaco ha accolto la tesi dell’avvocato Francesco Melucci, assolvendo entrambi gli imputati.

La difesa, tra l’altro, ha fatto rilevare che la fattispecie di reato rientrerebbe nell’illecito amministrativo e che quindi non configura in ipotesi di reato.