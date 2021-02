Altavilla, evacuate due famiglie. Il Sabato fa paura Disagi soprattutto in Contrada Pezze

Il maltempo che ha imperversato oggi in Irpinia ha provocato danni e pesanti disagi in tutta la provincia e messo a dura prova il già fragile territorio. Ad Altavilla Irpina il sindaco Mario Vanni, che si è tempestivamente attivato per fronteggiare le criticità fa sapere: "Abbiamo sfollato due famiglie a causa delle alluvioni in Contrada Pezze. È crollata la strada di collegamento a Ceppaloni. È allerta meteo, il comune con l’ausilio della protezione covile sta fronteggiando la grave emergenza".