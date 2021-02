Solofra, stalattiti sul raccordo. Caschi rossi in azione Vigili in azione

Gelo e neve, interventi a raffica dei caschi rossi in una domenica polare con temperature in rapida discesa. Molti interventi per la rimozione di stalattiti, come nel caso del ponte ferroviario a Solofra, sul raccordo autostradale Avellino - Salerno. I pezzi di ghiaccio sono stati rimossi con l'ausilio dell'autoscala, eliminando il pericolo.