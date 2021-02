Il nuovo procuratore: "Il crimine è l'unico nostro nemico" Primo giorno da procuratore per Domenico Airoma

Si è insediato questa mattina il nuovo procuratore capo del tribunale di Avellino. Ex procuratore aggiunto della Procura di Napoli Nord, con un lungo curriculum professionale, Domeinco Airoma, prende il posto di Rosario Cantelmo, che ha terminato la sua carriera profesisonale proprio alla Procura di Avellino.

"Il lavoro di noi magistrati non pùo prescindere dalla collaborazione di tutta la comunità irpina. Sono convinto che con il vostro aiuto riusciremo a are sicuramente qualcosa di molto buono per questa cittò. Amministrare giustizia non è semplice soprattutto in questi tempi e soprattutto in un tempo in cui la magistratura non attraversa un bel periodo. Il mio scopo è quello di cercare, insieme con i colleghi, di costruire una immagine fondata sul servizio, sull'impegno quotidiano e costante, in favore, appunto, delle persone perbene. Noi abbiamo un solo nenico e sono i criminali di qualsiasi colore abbiano i loro colletti. Questo diciamo sarà la bussola della nostra azione, ma se c’è una cosa che posso assicurare: è il mio impegno quotidiano e costante".