Falsa autorizzazione, indagato dipendente comunale Il pm De Angelis ha chiuso le indagini

Sorpreso con un falso documento, indagato dipendente comunale del comune di Ospedaletto D’Alpinolo. Il procedimento penale nasce da un controllo effettuato il 24 giugno del 2019, quando al dipendente, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola, venne sequestrata una falsa autorizzazione recante l’intestazione del comune di Ospedaletto, riportante falsamente la scritta “auto di servizio del comune”. L’autorizzazione venne immediatamente sequestrata perché ritrovata sul cruscotto della vettura privata dell’uomo, dunque, secondo l’accusa non veniva utilizzata per fini lavorativi ma per fini privati. Ed è cosi che il pm della Procura della repubblica del tribunale di Avellino, Cecilia de Angelis ha concluso le indagini e deciso di procedere penalmente nei suoi confronti. Ora avrà 20 giorni di tempo per sentire gli indagati o depositare memorie, poi potrà decidere se chiedere archiviazione o rinvio a giudizio.