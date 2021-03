Rubano le offerte della Caritas: presi due giovani a Bisaccia A segnalare l'accaduto il parroco del paese

Potremmo paragonare l’accaduto ad un normalissimo episodio della fiction “Don Matteo“ nel quale il parroco del paese nota qualcosa di strano, nel caso specifico nella sua parrocchia. Dopo tante indagini alla fine si è deciso di ricorrere alle autorità giudiziarie. I carabinieri della stazione locale di Bisaccia coordinati dal luogotenente Pasquale Rutigliano in collaborazione con la polizia Locale del comune di Bisaccia hanno posto fine a una bellissima operazione che ha portato a smascherare due giovani del posto. Gli agenti hanno potuto ricostruire la dinamica anche grazie all’utilizzo di telecamere a circuito chiuso.

Nonostante il coprifuoco delle 22 gli stessi hanno agito in totale libertà sottraendo denaro e beni di prima necessità destinati al gruppo Caritas della Parrocchia. Dopo l’accaduto i due sono stati denunciati in stato di libertà. Come sempre le forze dell’ordine sono state efficienti al fine di garantire come sempre la totale sicurezza all’interno del paese.