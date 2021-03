Dramma della solitudine, trovato morto in casa dopo 50 giorni Il decesso per un malore. Vittima un insegnante in pensione di 89 anni

Tragedia in via Tagliamento ad Avellino. Un anziano di 89 anni, ex insegnante in pensione, è stato trovato morto nella sua abitazione del quinto piano del palazzo. Quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato il corpo dell'uomo sul letto, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è arrivato anche il medico legale per un primo esame esterno. Con molta probabilitá l'anziano è morto per un infarto.