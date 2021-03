Rapina con taglierino al supermercato Jero, è caccia all'uomo Le indagini affidate ai carabinieri di Atripalda e Avellino. 300 euro il bottino

Un giovane armato di taglierino ha minacciato la cassiera del supermercato Jero, in via Appia e si è fatto consegnare il contante che aveva in cassa (circa trecento euro). Quindi è scappato via. L'episodio è avvenuto questa mattina, poco dopo l'orario di apertura. Nessun ferito. Il malvivente aveva il volto coperto dalla mascherina anti-Covid e occhiali da sole. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, immediatamente intervenuti sul posto.