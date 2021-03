Zona rossa, il Prefetto ai sindaci: "Rafforzare i controlli" Una specifica attenzione sarà riservata agli spostamenti autostradali

Ieri nuova riunione Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto per fare il punto sulle misure anti Covid in atto nella “zona rossa”.

Presieduta dal Prefetto Spena si è svolta in videoconferenza, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine., il Sindaco del capoluogo e il delegato ANCI, in rappresentanza dei comuni della provincia.

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità del rafforzamento dei dispositivi nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, previste dal nuovo DPCM del 2 marzo, per la cd “ zona rossa “, decretata per la regione Campania a partire da oggi 8 marzo, in conseguenza dell’innalzamento della curva epidemiologica.

L’intensificazione delle attività di controllo è diretta a garantire l’osservanza delle misure prescritte dai provvedimenti più restrittivi, che tuttavia non riguardano le attività economiche imprenditoriali, che restano operative.

Una specifica attenzione sarà riservata ai controlli della mobilità, ed in particolare agli spostamenti in ambito autostradale, e al contempo un particolare sforzo, con il fondamentale contributo richiesto alle Polizie municipali, sarà concentrato sul fenomeno delle feste private e più in generale dei ritrovi familiari che – come si è rilevato anche sul territorio di questa provincia - costituiscono veicolo principale di diffusione del contagio.

Nel corso della riunione si è fatto il punto anche sull’avvio, oggi, della campagna vaccinale per le Forze dell’Ordine e i Vigili del fuoco, che procede secondo un intenso programma predisposto dall’ASL di Avellino per l’intera settimana.