Variante inglese predominante negli ultimi casi in Irpinia Salgono a sette i dipendenti comunali contagiati ad Ariano

Predomina la variante inglese in Irpinia. Sale il livello di preoccupazione dopo gli ultimi contagi sensibilmente in aumento nelle aree interne a partire da Ariano Irpino. Il laboratorio di Biogem che da un anno con grande professionalità sta analizzazzando i tamponi provenienti dall'Irpinia e dal Sannio ha già informato l'Asl di Avellino. Riflettori puntati sull'arianese, Baronia, Valle Ufita e Alta Irpinia.

17 i casi nell'ultimo bollettino odierno diramato dall'Asl ad Ariano. Saliti a sette i contagi tra i dipendenti comunali, negli uffici di via Marconi attualmente chiusi.

Nel pomeriggio gli operai dell'ufficio tecnico comunale hanno provveduto a recintare la villa comunale a seguito dell'ultima ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Rinviata la riunione del Coc, in un primo momento convocata in data odierna, per fare il punto della situazione sull'emergenza e le relative misure da adottare.