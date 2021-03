Politica irpina in lutto, è morto Arturo Iaione Ex segretario provinciale del Partito Socialdemocratico, si è spento a 79 anni

Politica irpina in lutto per la scomparsa di Arturo Iaione, ex segretario irpino del Partito Socialdemocratico, tra gli anni '80 e '90. Si è spento all'età di 79 anni al Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da alcuni giorni per gravi problemi di salute. Cordoglio dal mondo politico irpino, in particolare dalla comunità di Atripalda, dove Iaione aveva ricoperto la carica di assessore, vicesindaco e consigliere comunale.