Fiamme in una villetta a Monteforte, vigili in azione Il proprietario era assente quando è esploso l'incendio

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, per un incendio che si è sviluppato all'interno di una villetta residenziale di via Nazionale. Il pronto intervento di due squadre ha permesso di spegnere le fiamme localizzate in un locale a piano terra e di evitare che le stesse si propagassero ad altri ambienti. Nel momento in cui si è verificato l'accaduto il proprietario era assente, quindi non si sono registrate persone coinvolte.