Addio al Brigadiere Capo Pellegrino, il cordoglio dell'Arma 55 anni, ha lottato a lungo contro un brutto male

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange il Brigadiere Capo Lauro Pellegrino, in servizio al Nucleo Informativo. 55enne di Montoro, per anni ha lottato contro un brutto male che giovedì se l'è portato via. Con profondo cordoglio ci stringiamo alla sua famiglia, in particolare alla moglie Agata e ai giovani figli Pasquale e Rita, certi che il suo esempio resterà vivo nei cuori di colleghi e amici.