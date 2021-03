Tragedia a Carife: giovane suicida in un dirupo Sconvolta la Baronia dopo il triste gesto

Tragedia in baronia, un giovane di 19 anni è stato rinvenuto cadavere in fondo ad un dirupo dopo essersi lanciato nel vuoto da un ponte.

E' successo a Carife, all'ingresso del paese, lungo la strada statale nei pressi del cimitero, luogo purtroppo già tristemente noto per un episodio analogo avvenuto nel settembre del 2017.

Il giovane originario di Castel Baronia, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione da alcune ore senza farvi più ritorno. Ad insospettire familiari ed amici è stata la sua auto parcheggiata nelle vicinanze del ponte. In serata la triste scoperta e il recupero non facile del corpo del giovane in una zona impervia tra la vegetazione.

Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Salma trasferita in obitorio a Benevento su disposizione della magistratura per i relativi accertamenti medico legali. Famiglia perbene, molto stimata in paese. Sconosciuti i motivi del triste gesto.