Taglia una quercia in montagna, denunciato 60enne Il taglio era stato effettuato illegalmente

I carabinieri della stazione Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 60enne del posto, ritenuto responsabile del taglio abusivo di un albero di alto fusto. Nello specifico, a seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti in un’area boscata del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi dove hanno constatato che era stata da poco abbattuta una quercia di alto fusto. L’immediata attività ha consentito sia di rintracciare il presunto responsabile sia di stabilire che il taglio era stato effettuato in assenza di autorizzazione dell’Ente competente. Il legname è stato sottoposto a sequestro e a carico del 60enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.