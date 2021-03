Mancata sicurezza sul cantiere: denunciato il titolare Controlli a Cervinara

Omissioni in materia di sicurezza sul lavoro: questo è emerso dal controllo ad alcuni cantieri edili di Cervinara, effettuato dai carabinieri della locale stazione unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino.

Prosegue l’azione dei carabinieri del comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

All’esito delle verifiche, sono state rilevate violazioni alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, perlopiù per la mancanza sia di idonee strutture atte a prevenire infortuni per i lavoratori sia del Piano Operativo di Sicurezza o della verifica delle condizioni di sicurezza da esso prescritte. Alla luce di quanto accertato per i titolari delle due imprese è scattata la denuncia.