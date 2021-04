Asilo di Solofra, chieste le condanne per gli insegnanti Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per due maestre e la condanna per il prof di religione

Udienza Gup per gli insegnanti dell’asilo di Solofra finito nel mirino della magistratura per presunti abusi e maltrattamenti sui bambini. Questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Avellino Francesca spella sono comparsi i quattro insegnanti della scuola primaria di Solofra. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna per la maestra Maria Laura Lieto a un anno di reclusione e a due anni per il professore di religione Gerardo dei Piano entrambi hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, mentre per gli altri due imputati ha chiesto il rinvio a giudizio secondo il rito ordinario. L’udienza è stata rinviata al 6 maggio prossimo per la discussione degli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella.