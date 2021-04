Auto in fiamme ad Aiello e rione Valle Due interventi nella stessa serata a distanza di pochi minuti

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 14 aprile, sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi che hanno interessato autovetture.

Il primo, intorno alle ore 23'00 si è verificato nel quartiere di Valle, in via Modestino Guaschino ad Avellino, ed ha coinvolto due autovetture. Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di limitare i danni ai veicoli coinvolti, mettendo anche in sicurezza l'area.

Il secondo intervento si è sviluppato in via 4 Novembre ad Aiello Del Sabato intorno alle 23'30, ed ha riguardato una sola autovettura in sosta. Anche in questo caso le fiamme che hanno avvolto l'auto sono state spente e messo in sicurezza l'area. Danni alla facciata di un edificio limitrofo.