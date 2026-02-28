Avellino-Juve Stabia: le probabili formazioni, continuità per Ballardini Alle 19.30 il calcio d'inizio della sfida al "Partenio-Lombardi"

Alle 19.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Juve Stabia e si vola verso la continuità, per scelta dalla parte biancoverde, per obbligo dalla parte gialloblu. Tra i lupi non ci sarà Pandolfi. Lesione di basso grado al retto femorale di sinistra per l'attaccante, Sounas squalificato, modulo 3-5-2 con Daffara tra i pali e la linea difensiva composta da Enrici, Simic e Reale. A centrocampo, con Missori e Sala sulle fasce, agiranno Palmiero, Palumbo e Besaggio con Biasci e Tutino in attacco. Indisponibili Izzo e Favilli. La Juve Stabia raggiungerà il "Partenio-Lombardi" senza Bellich, Candellone, Confente, Varnier e Zeroli oltre ai lungodegenti Battistella e Morachioli. Modulo speculare per Abate con Boer tra i pali e con Diakité, Giorgini e Dalle Mura in difesa. A centrocampo con Cacciamani e Carissoni sulle corsie ci saranno Mosti, Leone e Maistro. In attacco Okoro farà coppia con Gabrielloni.

Le probabili formazioni

Serie B

Ventisettesima Giornata

Avellino-Juve Stabia

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Reale; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Tutino. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Patierno, Russo, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Cancellotti, Sassi, Fontanarosa, Milani, Insigne

J. Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Maistro, Cacciamani; Okoro, Gabrielloni. All. Abate. A disp. Signorini, Vetrò, Ricciardi, Kassama, Mannini, Pierobon, Ciammaglichella, Torrasi, Correia, Burnete, Dos Santos

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Palermo e Bitonti

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Prontera e Del Giovane