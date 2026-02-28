Ariano, cinghiali e strada buia in viale Tigli: "Ce li siamo trovati di fronte" La stradina in questione è priva della pubblica illuminazione da anni

Sale il numero di i cinghiali presenti all'interno della villa comunale di Ariano Irpino, di cui uno di grosse dimensioni.

Due persone hanno rischiato di essere attaccate lungo la stradina che porta ad una porta di accesso dello stadio Silvio Renzulli, con accesso dal settore ospiti, dove risiedono anche alcune famiglie. "Ce li siamo trovati di fronte, faccia a faccia, con fare minaccioso e tornavano dalla villa comunale"

La stradina in questione è priva della pubblica illuminazione da anni. I pali e i lampioni ci sono ma è tutto inspiegabilmente spento. Viene rivolto un appello all'area tecnica comunale affinchè possano essere riattivati al più presto, ora più che mai considerata la presenza degli animali selvatici.

E resta questo, lo ribadiamo ancora una volta, il punto esatto in cui i cinghiali accedono nella villa comunale. Lo hanno constatato poche sere fa anche due donne all'interno della loro auto. La soluzione, seppur non risolutiva totalmente, l'aveva segnalata pochi giorni fa (leggi qui) Felice Vitillo, ma non si è mosso nulla e la villa continua ad essere devastata dalla famiglia di cinghiali, oramai padrona del parco verde a tutte le ore del giorno.