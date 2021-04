Rami sui fili, rischio black out: intervento dei vigili I caschi rossi hanno lavorato due ore per liberare i fili dell'elettricità sul fiume Sabato

Durante la mattinata di oggi 18 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino, su richiesta di una squadra E.N.E.L., sono intervenuti in via Variante, nel territorio del comune di Manocalzati, dove il fiume Sabato divide questo comune dalla frazione di Arcella nel comune di Montefredane, per tagliare dei rami caduti sulla line E.N.E.L. e TELECOM, proprio a ridosso dell'importante corso d'acqua. Dopo che la squadra dell'E.N.E.L. ha isolato la linea, anche con l'ausilio dell'autoscala, si è provveduto al taglio dei rami caduti sui fili. L'intervento durato circa due ore è servito a scongiurare la mancanza di energia elettrica e di linea telefonica in tutta la zona