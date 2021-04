Uomo investito in piazza Kennedy: si indaga Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente

E’ ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Avellino la dinamica dell’incidente avvenuto questo mattina in piazza Kennedy, all’altezza della rotatoria. Un uomo sarebbe stato investito in prossimità delle strisce pedonali da un’auto, una Volkswagen Golf, guidata da un altro uomo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, un’ambulanza e gli agenti della polizia municipale insieme al comodante Michele Arvonio. L’uomo vittima dell’investimento, essendo vigile, è stato curato sul posto dagli operatori del soccorso. Dalle dichiarazioni dei presenti e da quanto riferito dal conducente della macchina, pare che non ci sia stato alcun impatto tra l’auto e l’uomo, ma a ricostruire la vicenda ci saranno le immagini delle telecamere posizionate proprio in quel punto.